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Вторник, 2 августа, 2022

Киевстар запускает эконом-тариф

НовостиТелеком

В тарифе подписки Твой СТАРТ от Киевстар теперь действует опция «Без Гигабайтов», благодаря которой можно отключить интернет в пакете и сэкономить.

В чем суть

Таким образом стоимость тарифа уменьшится со 135 грн до 100 грн за 4 недели. После отключения гигабайтов абонентам будут предоставляться следующие услуги:

• безлим для звонков в сети Киевстар;

• 100 минут для звонков на другие мобильные сети в Украине и на некоторые зарубежные направления: в Польше, Италии, Германии, Чехии и других странах;

• 100 Мб мобильного интернета в виде бонуса, на случай обновления программ в смартфоне.

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Твой СТАРТ с опцией «Без Гигабайтов» также поддерживает услугу «Роуминг как дома», а значит, входящими и исходящими звонками в роуминге можно пользоваться только оплатив стоимость тарифа.

Кому подойдет

Услуга подойдет клиентам, которые не использует мобильный интернет на смартфоне, или пользуется кнопочным телефоном.

Как подключить

Подключить опцию могут абоненты, уже имеющие тариф Твой СТАРТ и те, кто только планирует его подключить. Для этого нужно позвонить по телефону 477 или ввести код *928*1#.

Ранее мы сообщали, что Киевстар бесплатно увеличит количество минут и гигабайтов для абонентов.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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