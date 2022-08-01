Аналитика: глобальные поставки смартфонов рухнули и продолжат уменьшаться

Во втором квартале 2022 года мировые поставки смартфонов уменьшились на 7% (до 291 млн единиц), сообщается в отчете Strategy Analytics.

Лидеры поставок

Samsung

Компания поставила 63 млн смартфонов во втором квартале 2022 года с долей рынка в 22%. Это самые высокие показатели поставщика во втором квартале по доле рынка с 2020 года. Спрос сохраняется благодаря недавно выпущенной флагманской серии Galaxy S22 и модели S22 Ultra.

Apple

Apple находится на втором месте с долей в 16%, однако демонстрирует свой лучший показатель за последние 10 лет. Apple поставила 48 млн iPhone по всему миру, что на 3% больше в годовом исчислении. Аналитики считают, что китайские бренды не выдерживают конкуренции, так как их аппараты не отличаются высокой производительностью. Благодаря серии iPhone 13, продажи которой продолжают расти в США и Китае, и на других ключевых рынках, компания смогла удержаться на втором месте рейтинга.

Xiaomi

Xiaomi отгрузила 40 млн смартфонов. В тот же период годом ранее она имела долю в 17%. Сбывать свои смартфоны Xiaomi помешала «геополитическая неопределенность» в Европе.

OPPO и ее бренд OnePlus заняла четвертое место с 10% мирового рынка. Vivo — на пятом месте с долей в 9%.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Другие бренды

Между брендами, не входящими в первую пятерку, завязывается жесткая конкуренция. Transsion, Honor, Lenovo-Motorola и Huawei активно пытались удержаться в своих нишах в разных регионах.

Например, Transsion вернула лидерство в африканском регионе. Honor прочно укрепилась в Китае, впервые став крупнейшим поставщиком, и продолжала наращивать продажи на зарубежных рынках. Lenovo-Motorola стабилизировала показатели в американском регионе и добилась прогресса в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Realme осталась в первой 10-ке, но показала смешанные результаты и потеряла позиции в Китае, Латинской Америке, Центральной и Восточной Европе и Африке, на Ближнем Востоке.

Из 10-ти ведущих брендов 8 оказались китайскими, но все эти китайские бренды вместе взятые продемонстрировали годовой спад на 13%.

Причины падения продаж

Strategy Analytics уже четыре квартала подряд отмечает снижение объемов продаж смартфонов. Среди причин падения указываются COVID-19, геополитические проблемы и неблагоприятные экономические условия.

Прогноз

Прогнозируется, что глобальные поставки смартфонов сократятся на 7% до 8% в годовом исчислении и продолжат оказывать давление на рынок смартфонов во второй половине 2022 года. Все эти препятствия сохранятся в первой половине следующего года, прежде чем ситуация улучшится во второй половине 2023 года.

Samsung и Apple продолжат опережать рынок и останутся на двух первых местах. Китайским брендам необходимо стабилизировать показатели на китайском рынке и изучить новый двигатель роста, чтобы положить конец падению.

Ранее мы сообщали, что в России упали продажи новых смартфонов: показатель достиг минимума за последние 5 лет