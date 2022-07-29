YouTube разрешил превращать уже загруженные длинные видео в Shorts

YouTube упростил процесс создания контента для авторов короткометражек.

В чем суть обновления

Теперь пользователи могут конвертировать до 60 секунд из уже загруженных длинных видео на YouTube и превратить их в Shorts, используя все те же инструменты редактирования (текст, редактор временной шкалы, фильтры и т. д.).

Нюансы использования

Если продолжительность отрезка старого видео составляет менее 60 секунд, то дополнительный видеоряд можно снять при помощи камеры Shorts или загрузить продолжение из своей галереи.

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Shorts будут ссылаться на исходные полные видео для их продвижения.

Использовать для создания короткометражек можно только загруженное вами же видео.

Кто может воспользоваться

Ранее функция была доступна в веб-версии, а теперь открыта для пользователей iOS и Android.

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