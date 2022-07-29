Впервые в истории: Facebook фиксирует падение доходов

На протяжении десяти лет доходы Facebook непрерывно росли, однако сейчас соцсеть сообщает о своем первом годовом снижении выручки во втором квартале.

Доходы упали на 1 процент до 28,8 миллиарда долларов. По прогнозам в третьем квартале сумма продолжит уменьшаться.

Что касается общей прибыли Meta, то компания фиксирует падение на 36% до 6,7 млрд долларов. Только подразделение Reality Labs, которое занимается созданием метавселенной, за квартал потеряло около 2,8 миллиарда долларов.

Новая функция Apple, которая позволяет запретить приложению отслеживание на iPhone, сделала рекламу компании менее эффективной, и только в прошлом году обошлось Meta в 10 миллиардов долларов дохода.

Для того, чтобы конкурировать с TikTok, Meta обновляет Facebook и Instagram, делая акцент на коротких видеороликах и публикациях, которые ее система рекомендует людям. По словам Цукерберга, создание ИИ, необходимого для этого, также является дорогостоящим вложением.

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Несмотря на то, что доходы снижаются, компании удалось увеличить количество ежедневных пользователей Facebook на 3 процента до 1,97 миллиарда. Meta также сообщила, что 2,88 миллиарда человек теперь используют ее набор социальных приложений (Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp) каждый день, что на 4 процента больше, чем годом ранее.

Ранее мы сообщали, что в Facebook появятся две новостные ленты.