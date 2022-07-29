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Пятница, 29 июля, 2022

Vodafone восстановил 98% сети в Киевской и Черниговской областях

НовостиТелеком

Vodafone отчитался о возобновлении работы объектов связи в Киевской и Черниговской областях.

Так, за прошедший месяц удалось восстановить связь в населенных пунктах Кухари и Макаров Киевской области, а также в Радинке с помощью Starlink. Также усилена связь в Новых Петровцах (+1 БС), Киеве (+5 БС), Ирпене (+1 БС) и Гостомеле (+1 БС).

На 100% восстановлена ​​работоспособность сети в Киеве, инфраструктура в котором также пострадала в результате обстрелов.

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В Черниговской области инженеры Vodafone возобновили связь в Тупичеве и на Черниговском автозаводе. Также запущена еще одна базовая станция в областном центре.

Ранее мы сообщали, что убытки телеком-рынка Украины превысили 2,5 миллиарда долларов.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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