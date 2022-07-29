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Пятница, 29 июля, 2022

СМИ: вместо «Футболов» «Медиа Группа Украина» предлагает каналы российской Amediateka

НовостиТелевидение

«Медиа Группа Украина», лицензии телеканалов которой были аннулированы, теперь предлагает украинским провайдерам программной услуги новые каналы из пула российской Amediateka. Об этом пишет издание «Детектор медиа».

В частности, речь идёт о таких каналах как A Classic, A First International и A Premier. Все они имеют латвийские лицензии. А на территории Украины их дистрибуцией занимается «Медиа Группа Украина». Эти каналы Нацсовет адаптировал в апреле прошлого года. В их эфире выходит контент НПО, FOX, Showtime, Starz, BBC, ABC Studios, Sony Pictures. В свою очередь, на этот контент эксклюзивные права на показ в Украине имеет российская компания Amediateka.

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Из собственных источников «Детектор медиа» стало известно, что «Медиа Группа Украина» предложила провайдерам новые условия сотрудничества – вместо футбольных каналов «Футбол 1/2/3» включить A Classic, A First International и A Premier.

«Что касается стоимости и договоров, мы с вами свяжемся. Презентации и параметры отправим следующим письмом. Если у вашей компании не было договора на футбольные каналы, мы включим вам фильмовые телеканалы, описанные выше, и обсудим условия сотрудничества», – говорится в одном из писем провайдеров.

Непосредственно в «Медиа Группе Украина» ситуацию комментируют так:

«Ринат Ахметов вышел из медиа-бизнеса в Украине из-за закона «об олигархах» и вернул лицензии украинских компаний. Что касается библиотек контента, дистрибуции, продакшена, техники и других активов, мы находимся в процессе принятия управленческих решений об их будущем».

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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