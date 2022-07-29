Наверное, не стоит напоминать, насколько тяжелым выдался этот год для жителей России. Санкции США и Европы не обошли стороной и игры. А учитывая блокировку платного контента Google Play, Steam, а также множество игр на консолях, становится еще прискорбнее. Однако если пользователи Steam продолжают приобретать игры при помощи посредников и других платежных систем, то с играми на такие консоли, как Xbox, все совсем плохо. Тем не менее не стоит опускать руки. У российских пользователей еще имеются некоторые козыри в рукаве, подробнее о которых вы узнаете, прочитав данную статью.

Доступные способы покупки игр для Xbox

Поскольку Microsoft Store заблокировал свой ассортимент для россиян, то напрямую приобрести контент не представляется возможным. Единственными альтернативами на сегодняшний день остаются:

Игровые диски.

Совместная библиотека.

Покупка ключей.

Покупка через посредников (Турция, Аргентина).

Приобретение Xbox Game Pass.

Хоть Microsoft больше не занимается ввозом новых игр на территорию РФ, благодаря параллельному импорту, обычным магазинам удается продавать диски. Такие удается найти в любом магазине электроники на манер DNS или Эльдорадо. Также подобное можно приобрести на Ozon и Aliexpress.

Для экономии можно приобрести игры вскладчину, объединившись вдвоем. Для этого:

Зайдите в учетную запись друга со своего Xbox и перейдите в опцию настроек. В разделе «Общие» найдите «Персонализация». Войдите в раздел «Моя домашняя консоль Xbox». Включите режим «Сделать эту консоль Xbox домашней».

Ключи на игры находятся на специальных сайтах для геймеров, онлайн-маркетах и даже в Эльдорадо.

Если же у вас имеется карта банка другой страны СНГ, то она позволит приобрести игры в Microsoft Store через VPN другой страны. После активации VPN вам потребуется поменять в настройках аккаунта регион. В разделе со способами оплаты добавьте данные имеющейся карты, но при этом поменяйте адрес владельца на турецкий либо аргентинский. Адрес можно указать какой угодно.

Приобретение игр с помощью Xbox Game Pass

Самым простым и удобным способом будет именно этот. Вам не придется искать столь радикальные пути для покупки одной игры, потому что подписка открывает доступ сразу к 400 играм. Библиотека с ними постоянно пополняется. А главное — все это по низкой цене. Из популярных полюбившимся многим игр в нее входят: серия игр DOOM, Alice: Madness Returns, FIFA, Dead by Daylight, франшиза Battlefield, Fallout 4 и Minecraft. Правда, приобрести Xbox Game Pass у официальных представителей опять же не выйдет — только через посредников. Например, GGSel. Подробная инструкция по установке, системные требования и сама лицензия находятся по этой ссылке: https://ggsel.com/catalog/xbox-game-pass