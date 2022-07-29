Убытки телеком-рынка Украины превысили 2,5 миллиарда долларов

В результате войны четверть всех интернет-сетей страны подверглись разрушениям, а это более 1,7 млн ​​линий фиксированной связи, сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

По оценке Всемирного банка, чтобы восстановить телеком-сферу Украины, необходимо:

1,79 миллиарда долларов, чтобы расчистить территорию от обломков ракет и последствий вторжения, а также отстроить разрушенную и поврежденную инфраструктуру;

0,71 миллиарда долларов, чтобы закупить башни, кабели, волокна и оборудование для строительства;

0,1 миллиарда долларов, чтобы компенсировать убытки компаний из-за недополученной абонплаты.

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Оценку провела команда World Bank и World Bank Ukraine в сотрудничестве с Минцифрой, НКЭК и Киевской школой экономики. Также учитывалась информация от центральных органов исполнительной власти и военно-гражданских администраций.

Ранее мы сообщали, что доход Укртелекома в первом полугодии уменьшился на 15,6% из-за оккупации территорий.