Российские кинотеатры хотят безнаказанно показывать фильмы без лицензий

Ассоциация владельцев кинотеатров предложила освободить кинотеатры от ответственности за показ зарубежных фильмов без согласия студий, приостановивших работу в России.

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Некоторые кинотеатры уже показывают голливудский контент, чем нарушают законодательство. Во первых, это делается без прокатных удостоверений, а во вторых рассчитываться с зарубежными правообладателями им сейчас разрешено только в рублях — у студий нет спецсчетов, а за отсутствие платежей также предусмотрена ответственность.

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В январе-июле текущего года количество кинотеатров в России сократилось на 6,4% (до 2022), кинозалов — на 12,4% (до 4996). Пустуют залы в том числе и из-за отсутствия контента.

При этом, на неделе с 4 по 10 июля 2022 года нелегальные копии фильмов показывали 127 кинотеатров в России.

Ранее мы сообщали, что российские киностудии не могут найти отечественные аналоги для зарубежного оборудования.