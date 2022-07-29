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Пятница, 29 июля, 2022

Instagram вернет старый дизайн и уменьшит количество рекомендаций в ленте 

ИнтернетНовости

В течение двух недель в Instagram вернут старый дизайн без полноэкранных видео, а также снизят количество рекомендованных постов от случайных аккаунтов в ленте, сообщил глава соцсети Адам Моссери.

Обновления отменят из-за критики множества пользователей, которые в конце июля устроили онлайн-акцию с требованием отказаться от части нововведений и прекратить копировать TikTok.

«Люди явно разочарованы, и наши данные доказывают это. Поэтому нам нужно сделать большой шаг назад, перегруппироваться и выяснить, что мы будем делать дальше», — заявил Моссери.

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Старый дизайн вернут временно, а вот в очередном обновлении обещают уже прислушаться к пожеланиям пользователей. Также соцсеть продолжит развивать видеоформат, который по данным аналитиков интересует аудиторию.

Ранее мы сообщали, что Instagram ввел платные подписки: как это работает.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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