«Эвертон» – «Динамо Киев»: где смотреть матч?

Сегодня, 29 июля, в английском городе Ливерпуль состоится благотворительный футбольный матч между местным «Эвертоном» и киевским «Динамо».

Игра организована в партнерстве 1+1 media и киевского футбольного клуба и направлена на поддержку Украины.

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Встреча команд «Эвертон» и «Динамо» начнётся в 19:45 по местному времени (21:45 по Киеву). В Украине поединок будут транслировать на телеканалах 2+2, Динамо Киев TV и М1.

Трансляция также будет доступна на YouTube-каналах FootballHub, «Профутбол Digital», «Динамо», ТСН и УНИАН. Вместе с тем, за игрой смогут следить и подписчики платформы 1+1 Video.

В рамках телевизионной трансляции каждый зритель может присоединиться к благотворительному сбору для решения важных гуманитарных проблем Украины – все средства перечисляются напрямую на счета Министерства социальной политики Украины в НБУ. Сбор средств проходит на специальном сайте события.