Представители мобильных операторов «Билайн» и Tele2 подсчитали, что в апреле-июне 2022 года в России продали меньше новых смартфонов, чем в те же периоды за последние 5 лет.

Показатели во втором квартале оказались самыми низкими за десятилетие, а в денежном эквиваленте они снизились до уровня 2020 года, когда началась пандемия коронавируса, сообщают «Ведомости».

С начала 2022 года в России продали 5,7 млн смартфонов и обычных мобильных телефонов, а общая выручка составила 105 млрд руб. В компании МТС подсчитали, что продажи упали примерно на 30% как в рублях, так и в реализованных гаджетах.

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На фоне санкций россияне все чаще покупают более дешевые устройства китайского производства и реже премиальных брендов, таких как Apple и Samsung.

По мнению аналитиков, смещение приоритетов вызвано тем, что цены на смартфоны повышаются в то время, как реальные доходы жителей России стремительно падают. Как объяснил ситуацию руководитель агентства Content Review Сергей Половников, покупательская способность россиян упала, и вместо покупки новых новых гаджетов они пытаются продлить срок службы уже имеющихся.

Ранее мы сообщали, что в России спрос на подержанные смартфоны вырос в 2 раза.