Госспецсвязи и Правительственный офис Республики Словения по информационной безопасности в сфере киберзащиты подписали Меморандум о взаимопонимании.

Документ предусматривает объединение усилий стран в разработке новых технологий для введения безопасного глобального инфопространства, а также наработки общих подходов в противостоянии киберагрессии.

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«Только совместными усилиями мы можем противостоять киберугрозам, которые продолжают расти. Украина, отражающая атаки агрессора во время первой в мире кибервойны, нуждается в усилении поддержки со стороны партнеров. В то же время, мы готовы делиться собственным уникальным опытом, который приобрели во время противостояния врагу. Это сотрудничество, от которого будут выигрывать все участники», – отметил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь.

Документ предусматривает сотрудничество по следующим ключевым направлениям: