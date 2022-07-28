Это первое решение, принятое Большой палатой суда общей юрисдикции ЕС в ускоренном порядке.

В решении суда указано, что запрет не нарушает права вещателя, поскольку является временной мерой, применяемой в исключительной ситуации – как реакция на полномасштабную войну, которую против Украины начала Россия при поддержке своих пропагандистских СМИ.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Напомним, что 1 марта на территории ЕС запретили деятельность некоторых СМИ, в частности и RT France из-за распространения российской пропаганды и оправдания агрессии РФ против Украины. Вещатель RT France подал иск в суд, в котором ссылался на заявления о нарушении прав на защиту, свободу слова и информации, на ведение бизнеса и на принцип недискриминации по национальному признаку. Также российский вещатель ставил под сомнение компетенцию Совета ЕС по введению подобных запретов.