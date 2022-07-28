Кинопроизводители не могут провести «импортозамещение», так как качество российского оборудования не дотягивает до иностранного, а некоторой техники и вовсе нет в наличии.

Представители российского кинорынка отмечают, что их работа на 100% базируется на импортной технике (от незаметных петличек для актеров до создания спецэффектов) и иностранном программном обеспечении, пишет «РБК».

В отчете киностудии «Ленфильм» заявляют, что не могут провести «импортозамещение» из-за отсутствия оборудования нужного качества. Некоторой техники у российских производителей вообще нет, утверждают в «Нон-Стоп Продакшн» — все, что касается цифрового оформления и монтажа – английское, японское и американское, камеры – преимущественно немецкие и ирландские.

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Киностудия им. Горького ищет, как получить западное оборудование «при помощи параллельного импорта», а «Союзмультфильм» пока будет пользоваться текущими подписками на зарубежный софт, которые действуют до следующего года, и потихоньку искать альтернативу.

В группе «Красный квадрат», производящей контент для российских каналов, заявили, что главная задача компании сейчас – «максимально продлить срок службы того, что есть».

Ранее мы сообщали, что корпорация IMAX официально покинула Россию.