«Макснет», гигабитный провайдер и оператор связи, предоставляющий полный комплекс телекоммуникационных услуг, построил прямой пиринг с Valve Corporation. Об этом Mediasat сообщили в пресс-службе компании.

Что это значит для абонентов?

Американская частная компания Valve, занимается разработкой и цифровой дистрибуцией компьютерных игр. Построение прямого пиринга, то есть обмена трафиком между сетями «Макснет» и Valve, даёт абонентам следующие преимущества:

Быстрый отклик серверов Steam.

Быстрая загрузка игр.

Более высокая надежность и бесперебойность связи.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Что известно о «Макснет»

«Макснет» – один из наиболее популярных операторов связи, работающий в Харькове. Компания предоставляет клиентам такие услуги:

высокоскоростной интернет (FTTB, Wi-Fi, AirMAX, GEPON);

телевидение (аналоговое, цифровое – IPTV, DVB-C);

телефонная связь (городская, VoIP/SIP);

дата-центр (хостинг, регистрация доменных имён, аренда и размещение серверов).

Также «Макснет» владеет собственной оптоволоконной магистралью, построенной по технологии FTTB/FTTH с управляемыми коммутаторами.

Что известно о Valve

Valve Corporation – частный разработчик и издатель компьютерных игр со штаб-квартирой в городе Белвью в штате Вашингтон (США).

Известность компании принесли следующие разработки: платформа цифровой дистрибуции игр и программного обеспечения Steam, а также компьютерные игры Half-Life, Portal, Counter-Strike, Left 4 Dead и Dota 2.