«Макснет», гигабитный провайдер и оператор связи, предоставляющий полный комплекс телекоммуникационных услуг, построил прямой пиринг с Valve Corporation. Об этом Mediasat сообщили в пресс-службе компании.
Что это значит для абонентов?
Американская частная компания Valve, занимается разработкой и цифровой дистрибуцией компьютерных игр. Построение прямого пиринга, то есть обмена трафиком между сетями «Макснет» и Valve, даёт абонентам следующие преимущества:
- Быстрый отклик серверов Steam.
- Быстрая загрузка игр.
- Более высокая надежность и бесперебойность связи.
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Что известно о «Макснет»
«Макснет» – один из наиболее популярных операторов связи, работающий в Харькове. Компания предоставляет клиентам такие услуги:
- высокоскоростной интернет (FTTB, Wi-Fi, AirMAX, GEPON);
- телевидение (аналоговое, цифровое – IPTV, DVB-C);
- телефонная связь (городская, VoIP/SIP);
- дата-центр (хостинг, регистрация доменных имён, аренда и размещение серверов).
Также «Макснет» владеет собственной оптоволоконной магистралью, построенной по технологии FTTB/FTTH с управляемыми коммутаторами.
Что известно о Valve
Valve Corporation – частный разработчик и издатель компьютерных игр со штаб-квартирой в городе Белвью в штате Вашингтон (США).
Известность компании принесли следующие разработки: платформа цифровой дистрибуции игр и программного обеспечения Steam, а также компьютерные игры Half-Life, Portal, Counter-Strike, Left 4 Dead и Dota 2.