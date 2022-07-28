Теперь, чтобы подобрать для себя оптимальный по цене и наполнению пакет услуг, абоненты могут сравнить не только национальные, но и региональные предложения.

Как работает сервис

Услуга помогает украинцам сравнивать актуальные тарифные планы операторов. Абонент может выбрать любую сумму, которую он готов платить за услуги мобильной связи и сравнить предложения всех операторов. Сервис позволяет узнать сколько минут и ГБ мобильного интернета пользователь будет получать за эту сумму в пределах пакетов услуг каждого оператора и на какой период.

Какие операторы представлены

Сервис показывает тарифы крупнейших мобильных операторов Украины – lifecell, Киевстар и Vodafone Украина. Недавно в функционал «Сравнителя» добавили и региональные тарифные планы трех операторов мобильной связи.

Если ввести название своего населенного пункта – сервис предложит не только национальные, но и тарифные предложения, действующие в выбранном регионе. Это позволяет выбирать наилучшее персонифицированное предложение — с максимальным наполнением по приемлемой цене.

Статистика использования сервиса

С момента запуска в 2020 году до сегодняшнего дня почти 740 тысяч абонентов воспользовалось «Сравнителем» для выбора оптимального тарифа. Ежедневно услугой в среднем пользуется 500 человек, а в некоторые периоды их количество достигает даже нескольких тысяч в день.

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К примеру, в день запуска услуги по всей Украине 2 апреля 2021 года наблюдался пик в 12 тысяч посетителей страницы. За время существования «Сравнителя» количество просмотров страниц сервиса уже превысило 2,7 млн ​​раз. Чаще всего услугой пользуются жители Киева, Львова и Харькова.

Воспользоваться «Сравнителем» может абонент любого украинского оператора по ссылке.

Ранее мы сообщали, что lifecell предлагает дополнительные гигабайты в роуминге: кто может подключить услугу.