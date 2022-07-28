Кабельный гигант Comcast (США) обдумывает возможность покупки компании-производителя телевизоров, чтобы предоставить дополнительный стимул для развития своей новой платформы смарт-телевизоров.

Согласно появившимся на этой неделе сообщениям в СМИ, компания Comcast обращалась к владельцам нескольких производителей телевизоров с предложением продать свой бизнес. В частности, издание Protocol обнародовало информацию о том, что Comcast обращалась к калифорнийской компании Vizio – производителю недорогих телевизоров, в модельном ряду которой присутствуют как бюджетные, так и более «заряженные» телевизоры.

Компания Vizio потратила несколько лет на разработку SmartCast – собственной потоковой телевизионной платформы, предоставляющей пользователям возможность доступа к таким популярным службам как Netflix, Amazon Prime Video, Hulu, Disney Plus и YouTube TV. Компания получает доход за счёт своего рекламного продукта Platform Plus, который за прошлый квартал принёс Vizio 102 миллиона долларов.

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Компания Comcast является конкурентом Vizio на рынке потоковых сервисов, где она управляет платформой X1, интегрированной в сет-топ-боксы нового поколения для абонентов кабельных сетей и стриминговых сет-топ-боксов Flex для пользователей интернета. Подобно SmartCast платформа X1 предлагает наиболее популярные потоковые приложения и, подобно Vizio, компания Comcast недавно начала интегрировать X1 в собственную линейку смарт-телевизоров, выпускаемых под брендом XClass.

Издание Protocol утверждает, что оно получило подтверждение интереса Comcast к приобретению Vizio от трёх источников, сообщивших о том, что компания обращалась к производителю электроники.

Также сообщается о заинтересованности Comcast в приобретении TP Vision – дочерней компании китайского производителя электроники, который выпускает телевизоры под брендом Philips. Кабельная компания уже сотрудничает с TP Vision, поскольку она производит смарт-телевизоры Comcast X1 в Великобритании, продаваемые под брендом Sky Glass.

Текущее состояние отношений между упомянутыми компаниями далеко от определенности: сообщается, что Comcast вела переговоры в 2021 году, а также в начале текущего года. Однако в Protocol не владеют информацией, продолжаются ли данные переговоры сейчас. Степень интереса Comcast к TP Vision не определена, а также не известно, обращалась ли компания к другим производителям телевизоров с подобным предложением.