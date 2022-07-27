Вид с высоты: в Google Maps добавили реалистичные видео к достопримечательностям

С высоты птичьего полета в Google Maps теперь можно посмотреть на Барселону, Лондон, Нью-Йорк, Сан-Франциско и Токио.

Функция обзора с воздуха

Google внедрила в сервис Google Maps функцию обзора территории с высоты птичьего полёта. В компании говорят, что это первый шаг к запуску иммерсивного просмотра — «опыта, в котором искусственный интеллект сочетается с миллиардами снимками улиц высокой чёткости, спутниковых и аэрофотоснимков». Иммерсивный вид также будет включать виды внутри помещений и информацию, такую как трафик и погода, нанесённые на карту. Дополнительные обновления Среди новых функций есть и обновления для велосипедных маршрутов. Так, теперь пользователям будет предоставлена дополнительная информация: главная или второстепенная дорога на маршруте, есть ли там лестницы или крутые склоны.