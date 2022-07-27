Вид с высоты: в Google Maps добавили реалистичные видео к достопримечательностям

С высоты птичьего полета в Google Maps теперь можно посмотреть на Барселону, Лондон, Нью-Йорк, Сан-Франциско и Токио.

Функция обзора с воздуха

Google внедрила в сервис Google Maps функцию обзора территории с высоты птичьего полёта. В компании говорят, что это первый шаг к запуску иммерсивного просмотра — «опыта, в котором искусственный интеллект сочетается с миллиардами снимками улиц высокой чёткости, спутниковых и аэрофотоснимков». Иммерсивный вид также будет включать виды внутри помещений и информацию, такую как трафик и погода, нанесённые на карту.

Google Maps - Вид с высотыДополнительные обновления

Среди новых функций есть и обновления для велосипедных маршрутов. Так, теперь пользователям будет предоставлена дополнительная информация: главная или второстепенная дорога на маршруте, есть ли там лестницы или крутые склоны.

Также если один пользователь поделился с другим информацией о своём местоположении, то собеседнику придет уведомление, когда путешествующий доберется до какого-либо места или покинет его.

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Кому доступны новые функции

Функция обзора с воздуха и уведомления о совместном использовании местоположения уже доступны по всему миру на iOS и Android. Обновлённая информация о велосипедном маршруте появится в ближайшие недели.

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Редакция Mediasat

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