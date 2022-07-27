Изначально сервис будет доступен в Германии и Греции, сообщает TechCrunch.
Как работает сервис
Payments on Viber — новый сервис, который даст возможность пользователям создавать цифровые кошельки, привязанные к их учетным записям Viber.
Платежные кошельки, связанные с другими банковскими счетами, а также с Visa и Mastercard, могут, в свою очередь, использоваться для оплаты счетов и покупки товаров, а также для перевода денег другим лицам.
Это интересно: Как украинцы используют Viber во время войны
Разовые переводы будут бесплатными. Такие услуги, как платежи предприятиям, скорее всего, будут снимать некоторый сбор.
В каких странах доступен
Сервис запускается сначала на двух рынках — в Германии и Греции. Однако в ближайшее время его планируют распространить на всю Европу, а к 2023 году на все 180 стран присутствия Viber.
Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий
Выбор Греции обусловлен тем, что в стране Viber установлен на телефоны около 91% пользователей, а пользуются им около 7 миллионов населения. Тем временем в Германии всего 3 миллиона пользователей Viber, но в компании называют страну «сильным коридором» для трансфертов в Грецию.
Ранее мы сообщали, что владелец Viber планирует запуск мобильного оператора в Украине.