Владелицей трёх каналов медиахолдинга («Типичный Киев», Odesa.live, Live) стала соучредительница креативных агентств We know how и Badoev ID Анна Ковалева.

Стоимость сделки не разглашается. Новая владелица обязуется выполнить все условия Столара по сохранению команды.

«Соглашение о приобретении вещателей заключалось в сложное для нашей страны и медиахолдинга время, когда телеканалы были вынуждены временно приостановить вещание. Все сейчас наблюдают тенденцию закрытия многих телеканалов и изданий, поэтому вопрос цены для сторон не был определяющим», – сказала Ковалева.

Сейчас телевизионное вещание каналов приостановлено, а коллектив сосредоточил усилия на развитии диджитал-направления: готовится перезапуск сайта Новости.LIVE, развиваются каналы в Telegram, Facebook, Instagram в регионах и столице.

Редакция постепенно выходит на международный уровень и сотрудничает с журналистами США, Польши, Франции, Германии и Бельгии. После прекращения боевых действий в Украине и улучшения экономической ситуации команда планирует возобновить ТВ-вещание.

Как сообщает Детектор медиа, ссылаясь на информацию Youcontrol, владельцем юридических лиц каналов Odesa.live (ООО «ТРК «Клуб-ТВ»)», «Типовой Киев» (ООО «ТРК «Купол») и Live (ООО «Ньюс нетворк») пока числится Вадим Столар.

Канал Kyiv.Live начал вещание в августе 2020 года в аналоговом и цифровом эфире Т2 в Киеве и области на частотах канала «Первый киевский» (ТРК «Купол»), а на спутнике – на частоте канала Rabinovich TV (ООО «Ньюс нетворк»). Летом 2021 года Live Network разделил спутниковую и эфирную версию канала Kyiv Live и изменил названия телеканалов и эфирную версию на «Типичный Киев», а спутниковую – на Live. Тогда общенациональный канал имел концепцию информационно-развлекательного, работал над расширением покрытия и хотел принять участие в конкурсе на места в мультиплексе Концерна РРТ.