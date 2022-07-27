Прототип первого компьютера Apple выставили на аукцион: итоговая цена может достигнуть полумиллиона долларов

Прототип первого компьютера Apple выставили на аукцион в RR Auction для коллекционеров и любителей электроники. Торги завершатся 18 августа — итоговая цена на раритет может составить около 500 тысяч долларов.

Как выглядит

Прототип представляет собой печатную плату, которая является фундаментальной частью любой современной электроники. Она легла в основу первого серийного компьютера Apple-1, который Возняк спаял вручную. В 1976 году именно с этим прототипом Джобс и Возняк пришли к Полу Терреллу, другому первопроходцу компьютерной техники. Тот не только оценил по достоинству товар, но и заказал у друзей полсотни компьютеров с такой начинкой.

Отмечается, что у продающегося прототипа есть незначительные повреждения. На нем можно обнаружить трещину, исходящую от области, прилегающей к блоку питания устройства.

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Сколько может стоить

Нынешняя ставка на аукционе — $278,005, следующий шаг — $305,806. Эксперты прогнозируют, что итоговая цена на гаджет может составить около полумиллиона долларов.

Отметим, что в 2010 году работающий Apple-1 ушел с молотка за 213,6 тыс. долларов на аукционе Christie’s. В 2019 году за оригинальный Apple Macintosh (1984 год выпуска) заплатили 120 тысяч долларов.

Ранее мы сообщали, что Apple раcторгла контракт с главным дизайнером.