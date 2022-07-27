Бесплатным доступом к интернету оборудуют «Безопасные остановки», которые будут служить горожанам укрытием во время обстрелов.

Об этом в эфире марафона «Единые новости» сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

«Сегодня делаем первый экземпляр остановки. Мы уже провели переговоры с интернет-провайдером, чтобы в этих остановках был бесплатный интернет. Для того чтобы у людей была связь и для того, чтобы они более или менее комфортно и безопасно могли находиться на остановках в ожидании общественного транспорта”, — сказал Терехов.

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В городе уже определены первые 25 мест, где будут размещены «безопасные остановки» — это будут территории наибольшего скопления людей.

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