Футбольный клуб Манчестер Сити (Manchester City F.C.) официально запускает собственный канал – Recast Channel, ориентированный на болельщиков по всему миру. Решение о создании полноценного канала было принято по итогам тестового вещания в течение прошедшего сезона.

Запуск канала запланирован на 27 июля в 20:00 по киевскому времени. Сразу после старта начнётся трансляция нового документального сериала «Вместе: Снова чемпионы!», который будет параллельно транслироваться на платформе City+. Следующей прямой трансляцией на канале Recast станет трансляция товарищеского матча между Манчестер Сити и Барселоной, который состоится 24 августа.

Зрители канала также смогут следить за женским составом клуба Манчестер Сити Гарета Тейлора, а также стать свидетелями рождения будущих звёзд футбола благодаря контенту от команд U18 и U23. Среди других материалов, которые будут доступны на канале, можно выделить съёмки из-за кулис клуба, интервью с игроками и легендами, съёмки с тренировочных площадок, а также полный каталог City+ с матчами, документальными сериалами, лучшими игровыми моментами и материалы об электронном спорт.

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Медиа-директор City Football Group Гейвин Джонсон отметил: «Запуск Man City Recast Channel станет ещё одним ярким шагом на пути создания мега-платформы с цифровым контентом для миллионов болельщиков по всему миру. Дополняя уже существующий проект City+, новый канал придаст болельщикам дополнительную гибкость в выборе возможностей наблюдать за жизнью клуба и взаимодействовать с ним удобным способом. Мы были очень рады возможности показать на платформе прямую трансляцию одного из матчей нашего предсезонного тура – встречу с клубом «Бавария Мюнхен» в Грин-Бей, и с нетерпением ждём показа нашего нового документального сериала «Вместе: снова чемпионы!» и товарищеского матча против Барселоны в следующем месяце. Мы надеемся, что болельщики во всём мире получат доступ и будут наслаждаться этим, поскольку в ближайшие месяцы будет доступно много нового контента».

Энди Мейкл, основатель и генеральный директор Recast Channel, добавляет: «Манчестер Сити воспользовался новой возможностью продолжить раскрытие потенциала генерации прибылей в цифровой среде, и это дальновидное решение принесёт пользу клубу и его болельщикам. Поскольку мы являемся одним из самых больших футбольных клубов в мире, этот шаг существенно расширит наши горизонты. Канал Recast дополнит существующую подписную OTT-платформу City+, предоставив болельщикам больший выбор и контроль над тем, как они потребляют контент – либо через опцию месячной подписки на City+, либо за счёт платы за просмотр на Recast».

Весь контент на канале Recast будет оцениваться в так называемых «трансляционных кредитах», при этом один такой «кредит» будет равен одному пенни. Болельщики смогут покупать просмотры, а также зарабатывать их на канале, просматривая рекламу, делясь контентом или приглашая друзей присоединиться к платформе.