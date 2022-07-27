Нидерландский стартап планирует создать пространственный браузер, приспособленный для совместной работы, который поможет пользователям не отвлекаться, сконцентрироваться и повысить производительность работы.

Амстердамский стартап Stack, разрабатывающий многопользовательский пространственный браузер, привлёк 2.5 миллиона долларов для улучшения навигации благодаря пространственному UX. Об этом пишет издание Tech.eu.

В раунде, который возглавила компания Lunar Ventures, приняли участие Wayra X, Zemu Venture Capital, Peak Capital и Charles Songhurst.

Привлечённый капитал будет использован для разработки первого многопользовательского браузера с быстрой навигацией и уникальным пространственным дизайном для путешествий по всемирной паутине и оптимизации работы пользователей, что позволит повысить концентрацию внимания и увеличить производительность.

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Сбор финансирования происходит в то время, когда постоянно растут случаи СДВГ, связанные с трудностями на работе и жизнью с бесконечными оповещениями. С середины 2010-х взрослые заменили детей в категории основных потребителей медикаментов от СДВГ, при этом количество взрослых с этим диагнозом выросло в период с 2007 по 2016 год на 123%.

Многопользовательский браузер Stack был разработан в 2019 году для осознанного просмотра сайтов. Он использует пространственный дизайн и быструю навигацию, что позволяет превратить интернет в место, где все ваши программы, друзья и семья организованы гармонично.

Платформа не имеет вкладок, что кардинально отличает её от традиционных браузеров. В браузере есть карты, стеки, комнаты и пространство, а также функция быстрой навигации, которая возвращает пользователям свободу выбора.

Соучредители Stack, Георгий Лалиашвили и Дачи Губадзе считают, что браузер может стать чем-то значительно большим, чем просто шлюзом в интернет. «Если его хорошо спроектировать, он сможет стать центром для совместной работы членов команд, помогая им повышать производительность и устранить отвлечение. Потому сотрудничество – это не просто функция, но и ядро Stack», – отметили они.