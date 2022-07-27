Браузер Stack
Фото: Stack
Нидерландский стартап планирует создать пространственный браузер, приспособленный для совместной работы, который поможет пользователям не отвлекаться, сконцентрироваться и повысить производительность работы.

Амстердамский стартап Stack, разрабатывающий многопользовательский пространственный браузер, привлёк 2.5 миллиона долларов для улучшения навигации благодаря пространственному UX. Об этом пишет издание Tech.eu.

В раунде, который возглавила компания Lunar Ventures, приняли участие Wayra X, Zemu Venture Capital, Peak Capital и Charles Songhurst.

Привлечённый капитал будет использован для разработки первого многопользовательского браузера с быстрой навигацией и уникальным пространственным дизайном для путешествий по всемирной паутине и оптимизации работы пользователей, что позволит повысить концентрацию внимания и увеличить производительность.

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Сбор финансирования происходит в то время, когда постоянно растут случаи СДВГ, связанные с трудностями на работе и жизнью с бесконечными оповещениями. С середины 2010-х взрослые заменили детей в категории основных потребителей медикаментов от СДВГ, при этом количество взрослых с этим диагнозом выросло в период с 2007 по 2016 год на 123%.

Многопользовательский браузер Stack был разработан в 2019 году для осознанного просмотра сайтов. Он использует пространственный дизайн и быструю навигацию, что позволяет превратить интернет в место, где все ваши программы, друзья и семья организованы гармонично.

Платформа не имеет вкладок, что кардинально отличает её от традиционных браузеров. В браузере есть карты, стеки, комнаты и пространство, а также функция быстрой навигации, которая возвращает пользователям свободу выбора.

Соучредители Stack, Георгий Лалиашвили и Дачи Губадзе считают, что браузер может стать чем-то значительно большим, чем просто шлюзом в интернет. «Если его хорошо спроектировать, он сможет стать центром для совместной работы членов команд, помогая им повышать производительность и устранить отвлечение. Потому сотрудничество – это не просто функция, но и ядро Stack», – отметили они.

Управляющий партнер Lunar Ventures Луис Шемтов добавляет: «Stack – это один из первых продуктов, созданных за десятилетие, переосмысливающий с нуля опыт пользователя интернета. Мы верим, что благодаря кардинально другому многопользовательскому режиму для всего интернета, Stack может положить начало новой парадигме, что позволит ему стать первой настоящей web-ОС для совместной работы».

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Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.