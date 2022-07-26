Sony создала дочернюю структуру, которая будет заниматься разработкой оборудования для лазерной связи, опираясь на технологии, впервые применённые при разработке CD-проигрывателей и других подобных устройств.

В начале июня в японском конгломерате объявили об учреждении компании Sony Space Communications (SSC) со штаб-квартирой в Сан-Матео, штат Калифорния (США), которая должна помочь разнообразным компаниям и организациям решить проблему нехватки частот для космической радиосвязи в условиях постоянного роста количества спутников на низкой околоземной орбите.

Компания SSC планирует разрабатывать, производить и продавать устройства, позволяющие небольшим спутникам использовать лазерные лучи вместо радиочастот для связи с наземными станциями и между собой.

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Объём данных, передаваемых на низкой околоземной орбите, растёт ежегодно, а частотный ресурс для создания каналов связи не резиновый, – отмечает президент SSC Кёхей Ивамото.

«Кроме того, не следует забывать о таких вещах, как лицензирование использования радиочастот, а также потребность уменьшения энергопотребления коммуникационного оборудования, установленного на таких небольших космических аппаратах, как микро-спутники», – добавил он.

В компании Sony отмечают, что для обеспечения работы связи с использованием традиционных технологий необходимо иметь большие спутниковые антенны, а также значительно больше энергии, чем в случае с оптическими сетями, из-за чего физически очень трудно достичь больших скоростей на малых спутниках.

В Sony отметили, что инженеры компании проводят исследования и ведут разработку систем оптической связи, размеры которых соответствовали бы техническим параметрам микроспутников. Напомним – этим термином в NASA называют космические аппараты весом от 10 до 100 кг.

В компании не сообщают, когда такие устройства будут выпущены на рынок, а также о том, имеет ли уже компания предварительные заказы от желающих воспользоваться данной технологией.

В SSC планируют приспособить технологию, используемую Sony при разработке оптических дисков, для создания устройств спутниковой связи, которые будут отличаться чрезвычайной компактностью, легкостью. Также они смогут без проблем работать в условиях открытого космоса и будут пригодны для массового производства.

В 2020 году в корпорации Sony сообщили о том, что устройство оптической связи, которое она разработала совместно с Японским космическим агентством, было установлено на Kibo – японском экспериментальном модуле, размещенном на Международной космической станции.

Как сообщили в Sony, с помощью системы SOLISS (название которой расшифровывается как Small Optical Link for International Space Station – «Малый оптический канал связи для Международной космической станции») была обеспечена работа двустороннего оптического канала связи с наземной станцией, расположенной на территории Японии, а также выполнена успешная передача данных изображения высокой четкости.

В Sony также рассказали об успешно проведенном в этом году эксперименте, по итогам которого, как утверждают в корпорации, была создана технологическая основа для предоставления услуг доступа в Интернет на низкой околоземной орбите с применением технологии оптической связи.