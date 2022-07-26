В июле VPN-сервисы в России скачали более 12 миллионов раз, пишет РБК со ссылкой на статистику сервиса AppMagic.

В январе 2022 года зафискировано два миллиона скачиваний VPN-сервисов. По этому показателю Россия занимала 16-е место в мире. В июле 2021-го — 2,7 миллионов раз и 15-е место соответственно.

Согласно данным Google Trends, пики популярности запросов со словом VPN пришлись в России на 13-19 марта, а затем на 29 мая-4 июня и 17-23 июля. Больше всего VPN искали пользователи из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Калининградской и Ярославской областей.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Первое место в мире по скачиванию VPN-сервисов с начала 2022 года удерживает Индия. Также в пятерку лидеров входят Пакистан, Индонезия и США.

Ранее мы сообщали, что Правительство США вдвое увеличило финансирование VPN-компаний, чтоб у россиян был доступ к западным СМИ.