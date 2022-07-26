Российские мобильные операторы отказываются от подарочных бесплатных SIM-карт из-за роста себестоимости и проблем с логистикой, сообщает российское издание «Коммерсант».

Билайн отменяет раздачу подарочных карт при заключении контракта либо приобретении нового телефона, а МегаФон сокращает объем выдачи бесплатных «симок».

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По словам представителя одного из операторов, себестоимость SIM-карт для операторов за полгода выросла в 2,5 раза. Это произошло из-за «усложнения логистики», поскольку российские операторы ранее закупали карты у зарубежных поставщиков: Gemalto, Giesecke+Devrient и GigSky.

Источник «Коммерсанта» отмечает, что сокращение количества бесплатных SIM-карт может «скорректировать динамику прироста абонентской базы».

Напомним, что в июне российские мобильные операторы начали брать плату за физические SIM-карты из-за санкций и проблем со снабжением западных производителей.