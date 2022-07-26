Сообщается, что в ЕС тщательно изучают лицензионную политику Alliance for Open Media (AOM) и членов альянса в Европе на предмет возможного нарушения антимонопольных норм, имеющих место в условиях лицензирования кодека AV1.

В Европейском Союзе начато расследование деятельности организации Alliance for Open Media (Альянс за открытые медиа) в разрезе лицензирования этой организацией своего программного обеспечения.

В интервью корреспонденту агентства Reuters спикер комиссии отметил: «Комиссия подтверждает информацию о том, что она проводит предварительное расследование лицензионной политики AOM».

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В сообщении отмечается, что в ЕС расследуют возможные нарушения норм антимонопольного законодательства в лицензионных условиях использования AV1, утвержденных AOM и членами альянса в Европе.

Также сообщается, что в ЕС рассматривают положения патентной лицензии AOM, в котором говорится, что государственные лицензиаты немедленно теряют свое право на использование технологии в случае, если они инициируют патентные иски, утверждая, что патент нарушает их права.

Организация AOM представила свой бесплатный кодек нового поколения AV1 в 2018 году, и с этого времени его уже начали официально использовать Netflix, Vimeo и YouTube.

Европейский Союз инициирует наложение штрафов в размере до 10 процентов от мирового оборота компании в случае, если будет доказан факт нарушения норм антимонопольного законодательства.