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Сообщается, что в ЕС тщательно изучают лицензионную политику Alliance for Open Media (AOM) и членов альянса в Европе на предмет возможного нарушения антимонопольных норм, имеющих место в условиях лицензирования кодека AV1.

В Европейском Союзе начато расследование деятельности организации Alliance for Open Media (Альянс за открытые медиа) в разрезе лицензирования этой организацией своего программного обеспечения.

В интервью корреспонденту агентства Reuters спикер комиссии отметил: «Комиссия подтверждает информацию о том, что она проводит предварительное расследование лицензионной политики AOM».

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В сообщении отмечается, что в ЕС расследуют возможные нарушения норм антимонопольного законодательства в лицензионных условиях использования AV1, утвержденных AOM и членами альянса в Европе.

Также сообщается, что в ЕС рассматривают положения патентной лицензии AOM, в котором говорится, что государственные лицензиаты немедленно теряют свое право на использование технологии в случае, если они инициируют патентные иски, утверждая, что патент нарушает их права.

Организация AOM представила свой бесплатный кодек нового поколения AV1 в 2018 году, и с этого времени его уже начали официально использовать Netflix, Vimeo и YouTube.

Европейский Союз инициирует наложение штрафов в размере до 10 процентов от мирового оборота компании в случае, если будет доказан факт нарушения норм антимонопольного законодательства.

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Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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