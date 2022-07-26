Сегодня на медиасервисе MEGOGO появилась дополнительная опция службы поддержки: пользователи смогут получить ответы на свои вопросы на жестовом языке. Над запуском функции работала социальная инициатива сервиса «Дивись як чутно».

Теперь у людей с нарушениями слуха есть возможность обратиться со своим запросом к поддержке медиасервиса в отдельный чат-бот в Telegram MEGOGO Deaf Bot, где общение будет вестись на жестовом языке с помощью видеосообщений. Принимать запросы от пользователей будут операторы с разной степенью глухоты.

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«Мы в MEGOGO стремимся, чтобы каждый зритель смог выбрать контент, который ему нравится и чувствовал себя максимально комфортно, пользуясь сервисом. Также для нас важно делать контент доступным для людей с инвалидностью, постоянно расширяя библиотеку фильмами с жестовым языком и аудиодескрипцией. Ещё одним шагом в этом направлении стал запуск поддержки на жестовом языке. Надеемся, данная функция будет полезна нашей аудитории», – комментирует маркетинг-директор MEGOGO Валерия Толочина.

Воспользоваться ботом можно нажав на кнопку «Поддержка на жестовом языке» в разделе контактов на сайте MEGOGO, или отсканировав QR-код в приложении на Smart-TV, которое переведёт в соответствующий раздел.

Напомним, социальная инициатива «Дивись як чутно», основанная медиасервисом MEGOGO, создаёт возможности просмотра лучшего мирового контента для зрителей с нарушениями слуха, делая перевод жестовым языком, а также с проблемами зрения, создавая аудиоописание. На платформе доступен отдельный раздел с продуктами на жестовом языке, который насчитывает около 1000 часов контента, а также есть интерактивный канал «Дивись як чутно».