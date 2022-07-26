Китайская компания Huawei прекратила сотрудничать с 50% внештатных сотрудников в РФ, пишут российские «Известия» со ссылкой на представителя компании-партнера нескольких сотовых операторов, использующих оборудование китайского вендора.

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Большая часть штатных сотрудников по-прежнему находится в отпуске, отмечает источник. Также компания прекратил наем персонала в России.

Объем услуг, оказываемых Huawei рекрутинговой компанией Ancor, сотрудничавшей с производителем в сфере предоставления аутсорсинговых услуг, сокращается из-за проблем с логистическими цепочками, отмечает директор по продажам и маркетингу стаффинговой группы Ancor Наталья Щербакова.

«Действительно, часть сотрудников перестали работать на проекте с Huawei, но это не значит, что все они вышли на рынок и оказались без работы, часть из них занята на других проектах, не связанных с Huawei», — добавляет Щербакова.

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Напомним, что о закрытии своих официальных точек в России компания сообщала в начале июня. Основной причиной закрытия являлась нехватка продукции на складе и низкий спрос на смартфоны.