С 1 августа сеть фиксированной телефонии во временно оккупированной части Донецкой области переведут на российский код.

Украинский код +38 (062) заменят на российский +7 (856). В так называемом «Минсвязи ДНР» заявили, что подробную информацию о переходе будут предоставлять местные операторы фиксированной связи.

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Ранее мы сообщали, что в во временно оккупированных областях Украины ограничивают доступ к Google и YouTube.