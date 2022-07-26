Французский спутниковый оператор Eutelsat начал переговоры с британским OneWeb о слиянии в одну компанию, пишет Reuters.

В Eutelsat заявили, что ведут переговоры с OneWeb для «создания мирового лидера в области спутниковой связи». Таким образом компании планируют конкурировать со Starlink и Kuiper от Amazon.

Если сделка состоится, акционерам обеих компаний будет принадлежать по 50% объединённой компании. Сейчас Eutelsat — один из акционеров OneWeb, ему принадлежит 23% компании.

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Ещё 23 июля о возможном объединении сообщала Financial Times. В сделке фактически участвуют четыре страны: один из крупнейших акционеров Eutelsat — французский государственный фонд Bpifrance, а четвертый по величине акционер — китайский суверенный фонд China Investment. У OneWeb крупнейшие акционеры — индийский телекоммуникационный оператор Bharti Airtel и правительство Великобритании.