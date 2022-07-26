Укртелеком отчитался о финансовых показателях за первое полугодие.

Доход

Общий доход компании в первой половине 2022 года составил 2,9 млрд гривен. В связи с потерей контроля над частью инфраструктуры и прекращением предоставления услуг на временно оккупированных территориях, сумма уменьшилась на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий доход Укртелекома от предоставления телекомуслуг составляет более 2 млрд грн.

Абонентская база

Количество абонентов оптического интернета в первом полугодии увеличилось до 290 тысяч, что почти на 44% больше по сравнению с прошлым годом. Только в июне абонентами оптического интернета «Укртелеком» стали около 8 тысяч домохозяйств, что вдвое больше, чем в апреле.

Кроме домохозяйств, к скоростному оптическому интернету было подключено более 160 объектов социальной инфраструктуры, среди которых 131 медицинское и образовательное учреждение, 29 территориальных громад.

Ситуация на оккупированных территориях

В результате ведения боевых действий в условиях полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины, а также вмешательства оккупантов в работу телекомсети компании был потерян контроль над телекоминфраструктурой в почти 900 населенных пунктах Луганской, Донецкой, Запорожской, Харьковской и Херсонской областей.

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Предварительная оценка стоимости разрушенных зданий, утраченного оборудования и других активов на временно оккупированных территориях с учетом отсутствия доступа для тщательного осмотра и фиксации составляет более 450 млн грн.

Предоставление помощи

За время полномасштабной войны Укртелеком обеспечил перемещение телеком- и IТ-инфраструктуры ряда крупных компаний в западные области Украины, предоставив им каналы большой емкости и построив инфраструктуру для размещения их ЦОДов (центров обработки данных). Также построена инфраструктура ЦОД для размещения ресурсов украинских «облачных» провайдеров.

В первом полугодии компания уплатила более 750 млн гривен налогов и сборов в бюджеты всех уровней, направила на нужды ВСУ почти 34 млн грн финансовой помощи, передала в распоряжение защитников более 130 автомобилей и десятки помещений. Более 300 сотрудников компании сейчас служат в рядах ВСУ.

Ранее мы сообщали, что интерактивное телевидение от Укртелекома прекратило работу.