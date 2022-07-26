Словения и Люксембург дополнили список стран, где действует бесплатный пакет услуг связи Vodafone в роуминге.

Как действует услуга

Услуга «Доступный роуминг» включает в себя 10ГБ интернета, 300 минут: 250 выходных минут для звонков на номера Vodafone Украина, 50 минут для звонков на других украинских операторов в стране пребывания, а также для входящих звонков. В пакет также входит 100 SMS по всем направлениям.

В каких странах доступна

Обновленный список стран, где клиенты Vodafone могут пользоваться бесплатным пакетом услуг в роуминге, оплачивая только свою обычную украинскую абонплату,

выглядит следующим образом: Австрия, Азербайджан, Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Дания, Эстония, Израиль, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Молдова, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, США, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция.

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Больше всего украинских абонентов Vodafone сейчас в Польше. На втором месте –

Германия, на третьем – Чехия. Четвертая по количеству украинских роумеров страна –

Италия, завершает топ-5 — Франция.

Как подключить

Vodafone автоматически подключает услугу «Доступный роуминг» для абонентов

подписки при условии подключенного пакета услуг по тарифу, а для контрактных

абонентов – при условии оплаченного счета. Также услугу можно подключить самостоятельно один раз в месяц, набрав комбинацию *600*6#.

После того, как иссякнет пакет услуг, будет действовать базовая тарификация в роуминге – интернет 25 грн/100 МБ для подписки и контракта, 50 грн/200 МБ для бизнес-абонентов, звонки от 15 грн/10 мин, SMS 1,5 грн/15 шт.

Ранее мы сообщали, что абоненты Vodafone могут удаленно перейти на eSIM за границей.