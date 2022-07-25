По прогнозам Института изучения войны, попытки РФ лишить украинцев доступа к новостям вне российской пропаганды будут продолжаться.

Специалисты института ссылаются на заявления оккупантов Херсонской и Запорожской областей, которые 23 июля объявили, что начнут ограничивать использование Google и YouTube. Цель врага – лишить украинцев возможности иметь доступ к украинским сайтам и ютуб-каналам. Аналитический центр также цитирует херсонского коллаборанта Кирилла Стремоусова, который заявляет, что якобы ограничил использование Viber и замедлил работу видеохостинга YouTube.

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«Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) заблокировали Google 21 и 22 июля соответственно», — уточняют в ISW.

По прогнозам Института изучения войны, «российские власти, скорее всего, продолжат внедрять такой контроль в информационном пространстве, чтобы сдерживать распространение любых антироссийских сообщений».