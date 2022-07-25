По данным «Коммерсанта», это показатель увеличился более чем в 2,5 раза в июне по сравнению с маем.

Продажи новых устройств при этом упали на 35% год к году в штуках и на 38% в деньгах. В сегменте подержанных смартфонов наибольшим спросом пользуются устройства известных брендов — Apple, Samsung, Xiaomi и Huawei.

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По словам экспертов, увеличение спроса связано с продолжающимся дефицитом устройств, которые после полномасштабного военного вторжения в Украину в России больше официально не продаются, в том числе с недостаточным объемом ввоза техники в рамках параллельного импорта.

Ранее мы сообщали, что из-за дефицита запчастей на смартфоны, планшеты и ноутбуки российские сервисы по ремонту вынуждены использовать некоторые устройства в качестве «доноров», разбирая их на запчасти.