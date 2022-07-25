Медиасервис MEGOGO покажет товарищеский футбольный матч между амстердамским «Аяксом» и донецким «Шахтёром». Игра пройдет на стадионе «Йохан Кройф Арена» в Амстердаме.

Поединок между командами состоится завтра, 26 июля, в 21:00 по Киеву. Начало студии перед матчем – в 20:15. Комментатор матча – Роман Бебех.

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Трансляцию события можно будет просмотреть вживую на интерактивном канале MEGOGO Футбол Первый и в разделе «Спорт» по подпискам «Максимальная» и «Спорт».

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