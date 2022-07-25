Работать с цифровыми активами в Украине – просто. Этому способствует не только широкое распространение криптовалюты, но и большой выбор подготовленных торговых платформ. Если вы планируете купить криптовалюту, для начала выберите ресурс, который предложит лучшие условия для этого. Обратите внимание, что сегодня отдельные торговые площадки дают возможность для покупки использовать гривну.

Как купить и продать криптовалюту: ключевые решения

К самым простым способам приобретения и продажи цифровых монет онлайн можно отнести использование обменников и Р2Р-платформ.

Онлайн-обменники работают по принципу стандартных. Для проведения обменного процесса потребуется только банковская карта. Достаточно выбрать крипту, посмотреть обменный курс и провести операцию.

Р2Р-платформы – это магазины коинов, где объявления о продаже размещают непосредственно сами владельцы цифровых активов. Если вы не знаете, как купить криптовалюту безопасно – это один из действенных вариантов. На время проведения сделки средств монеты «подвисают» на счете, пока каждая из сторон не подтвердит оплату и покупку.

Если вы хотите параллельно заниматься трейдерской деятельностью, инвестировать и получать доход за сет колебания курса, рекомендуется начать работу с криптовалютной биржей.

Как купить криптовалюту на бирже: стандартный алгоритм

Для покупки коинов, как и для их продажи, потребуется создать заявку или ордер. В нем указывается сумма, за которую вы хотите продать или приобрести монеты. Ордер размещается в системе, где регистрируются и хранятся другие заявки. Как только система находит аналогичное предложение о покупке/продаже, то ордер автоматически закрывается, а сделка – совершается.

Также один ордер может совершаться и выкупаться через несколько сделок, если речь идет, например, о большом количестве монет. Все операции выполняются автоматически и буквально за несколько секунд.

Стандартный вопрос, который возникает у начинающих трейдеров – как купить и хранить криптовалюту. Если вы хотите гарантировать безопасность своих инвестиций, лучше всего для хранения использовать холодные кошельки. Размещаются они в основном на других устройствах, которые подключаются отдельно. Вход обязательно предполагает физическое введение пароля. Без наличия подключения к сети такой кошелек никому не доступен. Современные биржи работают с такими кошельками, что позволяет безопасно использовать и хранить цифровые активы.