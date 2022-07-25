Детские анимационные сериалы «Суспільного» теперь можно смотреть на стриминговой платформе Киевстар ТВ.

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Сейчас для просмотра доступны 4 мультсериала для детей всех возрастов: «Тото», «Маленький Бу», «Яся и ее робот» и «Портал приключений».

О чем мультсериалы

ТОТО

Аудитория: 2+

Самые маленькие зрители будут познавать мир весело вместе с собачкой Тото и его друзьями: хомячком, попугайчиком, кисей и хамелеончиком в лесном детском саду. Как познакомиться? Как правильно чистить зубки? А как просыпаться с хорошим настроением? В 9-серийном проекте множество забавных ситуаций, игр и зажигательных песен для детей, а также интересные решения для родителей о совместном досуге.

МАЛЕНЬКИЙ БУ

Аудитория: 3+

Как заботиться о животном? Что такое гигиена? И почему прививка – это круто? У Соли и Славы есть необычный друг — монстрик БУ, который пока не знает ответы на все эти вопросы, но скоро все изменится!

ЯСЯ И ЕЕ РОБОТ

Аудитория: 5+

Неусидчивая озорница Яся живет с родителями и попугаем в космическом мегаполисе. Она обожает приключения и свой розовый летучий борд. Жизнь всей семьи переворачивается с ног на голову, когда в квартире появляется няня-робот. Справятся ли встроенные алгоритмы с бешеной энергией ребенка? В 8-ми сериях анимационного проекта Яся попадет на межгалактический конкурс, захватит звездолет и, самое главное, встретит настоящих друзей.

ПОРТАЛ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

Аудитория: 7+

У Раи Горностай было все: крутая нора возле Чернобыля, роскошный мех и даже немного суперсилы. Все, кроме друга… Но однажды она знакомится с тремя двуногими — Лесиком, Иванкой и Максом. Спасаясь от врага Раи — коварного Браконьероса, компания открывает секретный портал приключений, переносящий их в разные эпохи. Сезон будет состоять из 8 эпизодов, в которых друзья узнают тайны прошлого, познакомятся с великими правителями и правительницами и даже будут влиять на ход истории.

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Где смотреть

Детский контент «Суспільного» можно бесплатно посмотреть на: