Технология сможет вернуть возможности контроля людям, больным параличом.

Нейрокомпьютерный интерфейс стал в Соединенных Штатах реальностью (хотя пока и ограниченной). В Synchron сообщают, что она стала первой в стране компанией, которой удалось имплантировать нейрокомпьютерный интерфейс человеку.

Врачи из нью-йоркского медицинского центра Mount Sinai West имплантировали устройство производства компании Stentrode в моторную кору пациента, согласившегося принять участие в организованном компанией Synchron эксперименте COMMAND. Его цель заключается в оценке полезности и безопасности нейрокомпьютерных интерфейсов для обеспечения людям, страдающим на сильный паралич, возможности управления устройством без использования рук.

В идеале технология Stentrode должна дать таким людям возможности самостоятельно отправлять электронные письма, текстовые сообщения и выполнять другие задачи в цифровой среде, которые воспринимаются здоровыми людьми как должное.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Хирурги установили имплант путем эндоваскулярной процедуры, позволяющей избежать серьезной операции на открытом мозге, введя его через яремную вену. Операция прошла «чрезвычайно хорошо», и, как сообщают Synchron, уже через 48 часов пациент смог вернуться домой. Эксперимент, продолжающийся в Австралии, также проходит хорошо: четыре пациента, которым год назад были установлены импланты, чувствуют себя нормально.

Понятно, что к тому моменту, когда врачи смогут предлагать установку нейрокомпьютерных интерфейсов от Synchron всем нуждающимся пациентам пройдет еще много времени.

В июле 2021 года компания получила от Управления по продовольствию и медикаментам США (FDA) разрешение на проведение операции по имплантации интерфейса людям в рамках экспериментальной программы COMMAND, которая действует и на момент написания этой новости.

Тем не менее, стоит отметить, что процедура, проведенная в США, стала значительным шагом вперед. Она позволит людям, страдающим параличом, вернуть возможность самостоятельного контроля за своей жизнью. Она также свидетельствует о победе компании Synchron в конкурентной борьбе – Илон Маск, к примеру, до сих пор не получил от FDA разрешения на использование имплантов, разработанных его компанией.