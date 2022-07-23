DTH-платформа Xtra TV, входящая в Медиа Группу Украина Рината Ахметова, прекратила оказывать абонентам услуги спутникового телевидения.

В сообщении на официальном сайте говорится:

«22 июля в 23:00 оператор спутникового телевидения Xtra TV вынужденно приостанавливает трансляцию телеканалов и предоставление услуг абонентам в связи со вступлением в силу дискриминационного закона «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительное экономическое и политическое влияние на общественную жизнь (олигархов)».

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21 июля на своём заседании Нацсовет Украины по телевидению и радиовещанию аннулировал спутниковую лицензию платформы Xtra TV (ООО «Экстра-ТВ»). Это связано с тем, что холдинг СКМ Рината Ахметова сдал в Нацсовет все лицензии принадлежащего ему медиабизнеса.

Ранее в Xtra TV заявляли, что, несмотря на сдачу лицензии, продолжат работу в прежнем режиме.

Напомним, DTH-платформа Xtra TV начала работу в 2011 году под руководством компании ISTIL Telecom, которая принадлежала гражданину Великобритании пакистанского происхождения Мохаммаду Захуру. В июне 2015 года господин Захур продал платформу Xtra TV Медиа Группе Украина.