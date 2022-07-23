Основная проблема большинства специалистов, которые хотят пройти IT собеседование на английском, заключается в том, что они могут писать, читать и понимать язык на слух. Но способны выражать мысли только в письменной форме, за неимением активной речевой практики. Потому многие боятся проходить собеседование. Из-за плохо развитого навыка говорения вряд ли получится достойно продемонстрировать реальный уровень языка.

Как быстро поднять свой уровень английского перед интервью

Перед тем как пройти собеседование, соискателю следует удостовериться в том, каким именно уровнем он владеет. Это дополнительно позволит уточнить пробелы в обучении. К примеру, недостаточно грамматической базы, страдает произношение и так далее. Основная цель – не только хорошо говорить, но и понимать суть произносимых фраз. В этом деле не обойтись без хорошего наставника.

Языковые онлайн-курсы

Прежде всего, языковые онлайн-курсы отнимают меньше времени, поскольку заниматься можно везде, где есть компьютер и интернет. Также они выгоднее по стоимости, ведь в таком случае не нужна наценка за аренду помещения и другие выплаты. При этом качество обучения останется на уровне. Однако есть много нюансов. В частности, придется заниматься в определенное время. И группы выбирать стоит поменьше. Ведь, чем больше студентов, тем меньше индивидуального внимания преподавателя достается каждому. Подходит тем, у кого не установлены конкретные сроки.

Занятия с репетитором

Индивидуальные уроки с репетитором идеальны для тех, кому нужна гибкость. Учитель сможет составить программу и сроки обучения под конкретного ученика, при необходимости сместить или перенести занятие. Плюс – максимум речевой практики один на один с собеседником. Потому, если IT собеседование на английском планируется в ближайший период, стоит остановиться на этом варианте.

Как подготовиться к IT собеседованию на английском

Прежде всего не стоит переживать. Если соискатель вызван на собеседование, это значит, что резюме составлено верно, предварительный отбор на английском по телефону пройден успешно и внимание работодателя привлечено. Теперь осталось не испортить впечатление при личной беседе. Эти несколько советов помогут заранее подготовиться к предстоящему событию.

Подготовьте короткий рассказ о себе

Это первое, о чем попросит работодатель. Для этого нужно кратко описать свои интересы, увлечения, образ жизни. Чтобы не провалить собеседование на английском в IT в самом начале, нужно:

вести повествование в Present Simple;

использовать слова и фразы с положительной эмоциональной окраской (like, enjoy);

не забывать про временные маркеры (every day, last week).

Этого будет достаточно для того, чтобы более-менее детально рассказать о своем досуге и прочем времяпровождении.

Заготовьте ответы на популярные вопросы

Помимо «визитки», работодатель задаст множество других вопросов, на которые стоит подготовить ответы заранее. К примеру, это:

Tell me about the biggest challenge you’ve ever had. – о крупных проблемах, с которыми пришлось сталкиваться (по работе). What are your biggest strengths and weaknesses? – о сильных и слабых сторонах. Why did you leave your last job? – о причине ухода с прошлой работы.

Важно давать развернутые ответы на каждый вопрос. Если соискатель на все отвечает односложно, весьма непросто оценить уровень его владения английским.

Потренируйте собственные вопросы к интервьюеру

Когда с основными вопросами покончено, работодатель поинтересуется о вопросах соискателя. Не стоит стесняться спрашивать обо всем, что касается не только рассматриваемой вакансии, но и самой компании. Разумеется, дурным тоном будет спрашивать о том, что можно узнать, просто открыв сайт компании. Но можно использовать информацию с сайта для подведения к своему вопросу. Это создаст приятное впечатление того, что соискатель действительно проявляет живой интерес.

Не лишним будет уточнить подробности об обязанностях, которые предстоит выполнять, если кандидатура все же будет одобрена. Каких перспектив можно ожидать.

Выучите профессиональную лексику на английском

Прежде чем проходить собеседование на английском в IT компанию, следует заранее узнать и выучить профессиональную лексику IT, используемую в конкретной специальности. Сленговые выражения и другие речевые особенности. В том числе, особенности их применения. Больше узнать об этом помогут занятия с преподавателем или репетитором. Если же что-то запомнить не получается, не стоит использовать этих выражений на собеседовании.

Будьте готовы вести small talk на английском

Что такое small talk и зачем на собеседованиях? Буквально это «маленький разговор». Небольшой диалог между работодателем и соискателем, который продемонстрировать умение последнего поддерживать непринужденную беседу. Это позволяет расположить к себе собеседника и усмирить волнение.

Уверенность в себе и своих способностях – вот, на что обращает внимание работодатель во время small talk. Не стоит волноваться, если вопрос до конца неясен. Иногда лучше ответить меньше. Но важно не потерять интерес собеседника.