Наверное, каждому читателю приходилось слышать от кого-то из друзей или близких сетования на то, что он не выносит вкуса водопроводной воды. Впрочем, не вся водопроводная вода одинакова – где-то она может быть вкуснее, где-то её вкус может быть хуже. Да и вообще – на вкус и на цвет, как говорится, товарища нет. Более серьёзной проблемой является то, что очень часто в водопроводной воде присутствуют следовые количества загрязнителей, которые нежелательно употреблять в пищу. Более того – некоторые из них, попав вовнутрь организма, могут вызывать очень нежелательные последствия. Таким образом, без дополнительной фильтрации водопроводной воды не обойтись. Однако часто этот процесс может быть достаточно дорогим, поэтому большинство людей выбирает компактные системы доочистки воды, которые стоят относительно недорого.

Существует два самых распространённых типа фильтров для воды – фильтр-кувшин и проточный фильтр. И хотя оба они дают на выходе желанный результат – чистую, здоровую и пригодную для питья воду, очищенную от нежелательных элементов, каждый из этих типов имеет свои преимущества и недостатки. Давайте сравним их и определим, какой из этих типов фильтров лучше всего подходит для той или иной ситуации.

Фильтры-кувшины для воды

Если вам необходима холодная вода – то лучше всего использовать кувшин для фильтрации воды, предварительно поставив его в холодильник. Фильтрующий кувшин выполнит ещё одну задачу – он очистит воду, которую вы в него нальёте. Одним из преимуществ фильтров-кувшинов для воды является то, что их можно легко поместить в холодильник, где ваша питьевая вода будет всегда холодной и освежающей. С другой стороны, ёмкость кувшина – ограничена, и он может вместить в себя лишь несколько чашек воды. Впрочем, существуют некоторые разновидности фильтров-кувшинов, которые специально предназначены для хранения в холодильнике и имеют специальную форсунку с кнопкой. Такие кувшины иногда могут вмещать в себя до 23 чашек фильтрованной воды, обеспечивая такое количество чистой питьевой воды, какое необходимо. Впрочем, кувшины такого типа немного сложнее заполнять, поэтому вы, вероятно, будете использовать каждый полный кувшин, пока он не опустеет. В обычный же кувшин с ручкой и носиком вы можете легко доливать воду после каждого использования, заполняя его таким образом на максимально полную ёмкость. Максимум, что вы сможете в нём хранить, это около 6-10 чашек воды, так что вы всё равно всегда будете ограничены.

ПЛЮСЫ

Возможность охлаждать воду в холодильнике.

Высокая доступность.

МИНУСЫ

Ограниченная ёмкость.

Проточные фильтры для воды

Использование проточных фильтров Ecosoft позволяет решить проблему ограниченной ёмкости, с которой сталкиваются пользователи фильтров-кувшинов. Проточные фильтры подключаются непосредственно к системе подачи воды. Таким образом, поток перенаправляется в фильтр, который даёт на выходе чистую профильтрованную воду. Поскольку данный фильтр прикреплён к водопроводу, он может давать такое количество чистой воды, какое необходимо. Разумеется, эта вода будет иметь такую же температуру, как та, которая бежит по трубам в доме, поэтому если вы хотите немного охладится, то придётся добавить в стакан с водой немного кусочков льда или просто поместить этот стакан на какое-то время в холодильник.

ПЛЮСЫ

Отсутствие ограничений количества очищаемой воды.

Доступная фильтрация.

МИНУСЫ

Температура воды соответствует температуре окружающей среды.

Каковы сходства между этими типами фильтров?

Несмотря на некоторые различия, свойственные данным типам фильтров для воды, между ними всё же гораздо больше общего. Оба типа фильтров одинаково эффективны для удаления нежелательных примесей из воды. На практике одни и те же бренды, как правило, предлагают фильтры обоих типов, что гарантирует одинаковые возможности фильтрации при использовании любого из них.

Так какой же фильтр выбрать?

Учитывая такие большие сходства между фильтрами для воды двух типов конечный выбор будет зависеть от двух вещей. Во-первых, от того, какое количество профильтрованной воды необходимо в любой момент времени. А во-вторых – от того, предпочитаете ли вы пить воду охлаждённой, или же у вас нет особых предпочтений в этом плане. Если вам необходимо большое количество фильтрованной воды, и вы не хотите, чтобы маленькая вместимость кувшина стала вам помехой, тогда лучшим решением для вас станет проточный фильтр. С другой стороны, если вам хватит всего лишь нескольких чашек фильтрованной воды за раз, и при этом вы предпочитаете, чтобы она была холодной и освежающей, когда вы её наливаете в стакан, то следует остановить выбор на кувшине с фильтром для воды. Если вы ищете самый дешёвый метод фильтрации воды, то лучшим выбором для вас будет кувшин-фильтр. Однако, если вам необходим самый удобный и быстрый способ получать фильтрованную воду, проточный фильтр без проблем сможет обеспечивать необходимое количество чистой воды.

Заключение

В последние годы системы фильтрации воды стали более доступными, обеспечив каждому домохозяйству возможность получать чистую и свободную от вредных примесей питьевую воду. Двумя наиболее доступными и эффективными системами доочистки воды являются фильтр-кувшин и проточный фильтр. Оба типа фильтров удаляют загрязняющие вещества, обеспечивая вкусной и здоровой питьевой водой. Проточные фильтры обеспечивают неограниченное количество очищенной воды комнатной температуры, которая будет течь прямо из крана. Кувшины-фильтры вмещают в себя несколько чашек очищенной воды, которую можно хранить в холодильнике, используя затем для питья. Независимо от того, что для вас важнее – удобство в использовании или возможность охлаждения, обе эти системы обладают достаточной надёжностью, которая гарантирует возможность легко и просто получать здоровую и вкусную питьевую воду, не выходя из дома.