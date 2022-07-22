«НТЦ ИТ Роса» разрабатывает операционную систему (ОС) для мобильных устройств, которая может стать вторым российским продуктом в этом классе.
Кто занимается разработкой
«НТЦ ИТ Роса» принадлежит ООО «Альтернатива капитал» Леонида Реймана — экс-главы российского Министерства связи и ИТ и экс-советника Дмитрия Медведева. Компания была создана в 2010 году на базе интегратора свободного ПО Pingwin Software и французского Linux-разработчика Mandriva. Ряд продуктов компании включен в реестр российского софта.
Какие перспективы у новой ОС
Эксперты считают, что создание новой ОС в России — очень затратное удовольствие, тем более для этого в стране сейчас нет ни нужных специалистов, ни техники.
Создатель LiveInternet Герман Клименко заявил, что сегодня существуют две основные операционные системы, а все альтернативы, в том числе собственная ОС Huawei, «так или иначе сделаны на основе Android».
«Смысла разрабатывать с нуля нет. Цель скорее заключается в том, чтобы сделать устройство безопасным. Если «снести» имеющуюся ОС нельзя, можно поверх запустить своё решение», — сказал он.
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О «нулевом» потенциале новой ОС заявляет директор Института исследований интернета Карен Казарян.
«Если раньше можно было надеяться на какое-то производство, то сейчас уже сложно верить в этот проект, как и в любой другой: физически производить мобильные устройства в России проблематично, а за рубежом теперь вообще практически невозможно», — отметил специалист.
Когда заработает
Продукт могут представить на форуме «Армия-2022» уже в августе.
Пока же в реестре российских программ есть только одна мобильная ОС — это «Аврора», которую разрабатывает компания «Открытая мобильная платформа». Таже создать новую «операционку» для смартфонов пытается «Лаборатория Касперского».
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