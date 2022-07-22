«НТЦ ИТ Роса» разрабатывает операционную систему (ОС) для мобильных устройств, которая может стать вторым российским продуктом в этом классе.

Кто занимается разработкой

«НТЦ ИТ Роса» принадлежит ООО «Альтернатива капитал» Леонида Реймана — экс-главы российского Министерства связи и ИТ и экс-советника Дмитрия Медведева. Компания была создана в 2010 году на базе интегратора свободного ПО Pingwin Software и французского Linux-разработчика Mandriva. Ряд продуктов компании включен в реестр российского софта.

Какие перспективы у новой ОС

Эксперты считают, что создание новой ОС в России — очень затратное удовольствие, тем более для этого в стране сейчас нет ни нужных специалистов, ни техники.

Создатель LiveInternet Герман Клименко заявил, что сегодня существуют две основные операционные системы, а все альтернативы, в том числе собственная ОС Huawei, «так или иначе сделаны на основе Android».