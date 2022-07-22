Соцсеть разделит новостную ленту на две вкладки — «Главное» и «Каналы».

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По умолчанию будет открываться вкладка «Главное» — здесь алгоритмы соцсети будут рекомендовать наиболее интересный для пользователей контент.

«Эта система учитывает тысячи сигналов, чтобы помочь избавиться от беспорядка и ранжировать контент в том порядке, в котором, по нашему мнению, он будет для вас наиболее ценным», – говорят в компании.

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Вкладка «Каналы» позволит пользователям дополнительно настроить и контролировать свой опыт использования Facebook. В частности, так, чтобы можно было видеть посты друзей, групп и страниц в хронологическом порядке.

Вкладки начали появляться в Facebook с 21 июля и станут доступны во всем мире в течение следующей недели для пользователей приложений на iOS и Android.

Ранее мы сообщали, что сайт LinkedIn теперь доступен на украинском языке.