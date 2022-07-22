На портале «Дія» доступна услуга заказа дубликата ряда документов, которые выдают органы Государственной регистрации актов гражданского состояния.

Так, доступен заказ дубликата свидетельства или выписки о рождении, о смерти, об изменении имени, о регистрации или расторжении брака.

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«Ранее, чтобы получить документ повторно, нужно было дважды сходить в ГРАГС. Отстоять очередь, заполнить заявление, а на следующий день снова идти в ГРАГС и снова стоять в очередях, чтобы забрать документ. Теперь вы можете подать заявление на портале «Дія» и забрать документ в течение трех дней в ГРАГС или заказать доставку Укрпочтой на дом», – сказано в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в приложении «Дія» появятся англоязычные версии документов.