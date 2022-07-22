Современные газовые плиты: конструкция и самые популярные разновидности

Даже появление новых технологий не смогло уменьшить популярность газовых плит, такая техника, как и прежде, характеризуется простотой эксплуатации, за что и ценится потребителями. Во время изготовления производители ориентируются на старые проверенные схемы и при этом наделяют продукцию дополнительными возможностями.

Особенности конструкции современной газовой плиты

Конструкция плиты проста – с помощью регулятора газ подается на основание конфорки, где и образуется газовоздушная смесь. Она попадает в рассекатель, который предназначен для разделения ее на тонкие струйки, которые дают при поджигании стабильное пламя. Если же пламя не держится в горелке, то это может свидетельствовать о проблемах с термопарой, которую нужно заменить как можно быстрее.

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Отдельностоящая плита vs встроенная

Отдельно стоящая газовая плита отлично впишется в кухню любого метража и конфигурации, ее легко монтировать и обслуживать, а также ремонтировать, если какая-то деталь вышла из строя. К ее недостаткам можно отнести скапливающийся с двух сторон мусор и то, что духовка располагается внизу.

Эстетичный встраиваемый вариант, состоящий из духовки и варочной панели, подарит пользователям комфорт, при этом будет отличаться достаточно высокой стоимостью, также нужно постараться, чтобы подобрать оптимальный вариант к кухонному гарнитуру.

Разновидности покрытий варочной поверхности

В качестве покрытий варочной поверхности используются:

нержавеющая сталь;

эмаль;

стеклокерамика.

Достоинств у нержавейки много – среди них ценовой диапазон, долговечность, высокая прочность, дизайн, но следует учесть, что для очистки такой поверхности нужно будет использовать специальные химические средства. Эмаль легко моется, но при этом служит очень недолго. Стеклокерамика очень привлекательно выглядит, она очень удобна в использовании, но такой вариант варочной поверхности нельзя назвать бюджетным.