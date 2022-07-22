В социальной сети LinkedIn в настройках теперь можно выбрать украинский язык.

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Чтобы изменить язык, нужно нажать на иконку профиля в правом верхнем углу. Среди настроек следует выбрать Language и в списке найти украинский язык.

Мобильная версия приложения обновится автоматически. Если язык телефона – украинский, то он в соцсети изменится самостоятельно. Если этого не произойдет, приложение нужно переустановить.

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LinkedIn — это социальная сеть для поиска и установления деловых контактов. По состоянию на конец 2017 года в ней было зарегистрировано более 500 млн пользователей, представляющих 150 отраслей бизнеса из 200 стран. В июне 2016 года сайт был приобретён компанией Microsoft за 26,2 млрд долларов. Сайт доступен на 25 языках мира, в том числе на английском, французском, русском, немецком, итальянском, нидерландском, датском, арабском, португальском, испанском, румынском и турецком, и теперь на украинском.

Ранее мы сообщали, что в приложении Facebook для iOS появился украинский язык.