Netflix
Источник: Shutterstock
Ранее студия работала над такими проектами, как «Лего-фильм 2» и «Капитан Марвел».

В компании Netflix объявили о покупке Animal Logic – анимационной студии, которая работает, в частности, над производством таких фильмов и шоу, как «Капитан Марвел», «Лего-фильм 2», «Кролик Питер», «Стражи Галактики 2» и т.д.

Австралийская студия работает в индустрии с 1994 года, когда они дебютировали на рынке с фильмом «Маленькие женщины». С этого времени студия приняла участие в создании целого ряда известных фильмов. Среди них, в частности, такие ленты, как «Бэйб», «Матрица», «На краю Вселенной», «Мулен Руж!», «Властелин колец: Братство перстня» и «Гарри Поттер и кубок огня».

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Сейчас студия активно работает над созданием анимации для сериала «Астробой», а также совместно с Netflix работает над такими проектами, как The Magician’s Elephant и The Shrinking of the Treehorns.

С покупкой студии Animal Logic компания Netflix сможет привлечь в свою команду около 800 сотрудников, работающих в Сиднее и Ванкувере, и планирует использовать ресурсы студии «для производства целого ряда крутых анимационных фильмов». Договор еще не закрыт, но, как ожидают, это может произойти уже до конца текущего года.

Новость о покупке студии Animal Logic появилась практически одновременно с публикацией отчета о прибылях компании Netflix во втором квартале, из которого можно узнать о том, что за последний финансовый квартал Netflix потерял почти один миллион подписчиков, а также планирует с начала 2023 года предложить пользователям новый бюджетный тарифный план с рекламой.

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Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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