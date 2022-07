Ранее студия работала над такими проектами, как «Лего-фильм 2» и «Капитан Марвел».

В компании Netflix объявили о покупке Animal Logic – анимационной студии, которая работает, в частности, над производством таких фильмов и шоу, как «Капитан Марвел», «Лего-фильм 2», «Кролик Питер», «Стражи Галактики 2» и т.д.

Австралийская студия работает в индустрии с 1994 года, когда они дебютировали на рынке с фильмом «Маленькие женщины». С этого времени студия приняла участие в создании целого ряда известных фильмов. Среди них, в частности, такие ленты, как «Бэйб», «Матрица», «На краю Вселенной», «Мулен Руж!», «Властелин колец: Братство перстня» и «Гарри Поттер и кубок огня».

Сейчас студия активно работает над созданием анимации для сериала «Астробой», а также совместно с Netflix работает над такими проектами, как The Magician’s Elephant и The Shrinking of the Treehorns.

С покупкой студии Animal Logic компания Netflix сможет привлечь в свою команду около 800 сотрудников, работающих в Сиднее и Ванкувере, и планирует использовать ресурсы студии «для производства целого ряда крутых анимационных фильмов». Договор еще не закрыт, но, как ожидают, это может произойти уже до конца текущего года.

Новость о покупке студии Animal Logic появилась практически одновременно с публикацией отчета о прибылях компании Netflix во втором квартале, из которого можно узнать о том, что за последний финансовый квартал Netflix потерял почти один миллион подписчиков, а также планирует с начала 2023 года предложить пользователям новый бюджетный тарифный план с рекламой.